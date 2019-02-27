اتهم أمين مجلس الأمن الروسي الولايات المتحدة أمس بنشر قوات في بويرتوريكو وكولومبيا استعداداً للتدخل عسكرياً في فنزويلا للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

وهزت اشتباكات عنيفة فنزويلا في مطلع الأسبوع، ودعمت الولايات المتحدة وبلدان أخرى المعارضة الفنزويلية، في حين أيدت الصين وروسيا حكومة مادورو.

وقال نيكولاي باتروشيف أمين مجلس الأمن الروسي في مقابلة مع صحيفة أرجيومنتي آي فاكتي الأسبوعية إن "الولايات المتحدة تجهز لغزو عسكري لدولة مستقلة.

"نقل قوات عمليات خاصة أميركية إلى بويرتوريكو وإنزال قوات أميركية في كولومبيا ووقائع أخرى يشير إلى أن البنتاجون يعزز قواته في المنطقة بهدف استخدامها في عملية لإزاحة مادورو عن السلطة".

وقال باتروشيف في المقابلة إن واشنطن طلبت من موسكو إجراء مشاورات بشأن فنزويلا وإن روسيا وافقت، لكن المسؤولين الأميركيين أجلوا مراراً المشاورات تحت ذرائع زائفة.

ورداً على سؤال أمس عما إذا كانت واشنطن تجهز لعمل عسكري في فنزويلا،أجاب المبعوث الأميركي الخاص إلى فنزويلا إيليوت أبرامز "لا".

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تتهم أميركا بالإعداد لتدخل عسكري في فنزويلا وواشنطن تنفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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