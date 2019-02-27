في أستراليا.. "فيديوجراف" تصادم سيارتين يثير الجدل

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استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - نشرت مؤسسة "إن آر إم إيه" الأسترالية "فيديوجراف" بنظام الرسوم المتحركة يعرض حادث تصادم بين سيارتين على طريق سريع.

وأثار الفيديو مشادة واختلافات في وجهات نظر مستخدمي الإنترنت بشأن من المخطئ.

ويظهر الفيديو سيارة زرقاء(السيارة A) تسير في طريق قبل وصولها إلى حارة مرورية تندمج فيها السيارات.

وفجأة وبدون إبطاء أو إفساح المجال للسيارات الموجودة على الطريق السريع، اصطدمت السيارة الزرقاء بسيارة حمراء(السيارة B) كانت تسير في الحارة اليسرى.

وانتهى مقطع الفيديو موجها سؤالا للمشاهدين: "من المخطئ؟"

حظي الفيديوجراف ب ٨٠ ألف مشاهدة وأكثر من ١٧٠٠ تعليق في إطار مناقشات حامية شارك فيها المئات.

وحظي الفيديو ب ٨٠ ألف مشاهدة وأكثر من ١٧٠٠ تعليق في إطار مناقشات حامية شارك فيها المئات.

وألقى أحد المستخدمين المسؤولية على السيارة الزرقاء مطالبا من يختلف معه في هذا الرأي أن يسلم رخصته لعدم صلاحيته للقيادة.

لكن شخصا آخر جادله في هذا الأمر قائلا: " نعم ولكن أخلاقيا كان يتحتم على سائق السيارة الحمراء إفساح المجال لاندماج السيارة الزرقاء على الطريق".

ووصف الشخص عملية اندماج السيارات على الطريق السريع بالمعقدة في ظل الازدحام المروري.

ومضى يقول: "لقد تعلمت ألا أحاول أبدا أن أجبر سائق سيارة أخرى على استخدام الفرامل أو تغيير مساره بأي شكل.

وتحدث أحد السائقين قائلا إن السيارة الزرقاء لم يكن ينبغي عليها الانتظار طويلا قبل الاندماج.

وفسر ذلك قائلا: "إنه تصرف خطير جدا عندما يقوم قائد السيارة A بالتوقف في نهاية حارة الاندماج".