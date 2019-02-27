محكمة أسترالية تلغي إدانة وزير التعدين السابق أيان ماكدونالد

وزير التعدين السابق بنيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد

سيدني, استراليا (ترجمة: الخليج 365) - - قررت محكمة أسترالية إلغاء إدانة وزير التعدين السابق بنيو ساوث ويلز أيان ماكدونالد وإعادة محاكمته بتهمة سوء السلوك أثناء تقلده وظيفة عامة.

يشار إلى أن السياسي العمالي السابق يقبع في السجن منذ 2017 عندما صدر ضده حكم بالحبس 10 أعوام، مع 7 سنوات حد أدنى، بعد إدانته بتهمة سوء السلوك المتعمد بالمنصب العام.

لكن أمس الإثنين، قررت محكمة الاستئناف إلغاء إدانة ماكدونالد البالغ من العمر 69 عاما، وإعادة المحاكمة.

كما اتخذت نفس المحكمة قرارا مشابها في حق القيادي النقابي السابق جون ميتلاند الذي صدر ضده حكم بالسجن 6 سنوات بعد إدانته بالتواطؤ في جريمة سوء السلوك.

جون ميتلاند

وكانت تقارير قد ذكرت أن ماكدونالد منح رخصة تعدين في منطقة هانتر فالي إلى شركة Doyles Creek Mining التي يقودها ميتلاند بدون إجراء مناقصة.

واستطاع ميتلاند تحقيق كسب مفاجئ 6 ملايين دولار جراء الصفقة بعد بيع الأسهم.

وأصدرت القاضية ناتالي آدمز، بمحكمة نيو ساوث ويلز العليا حكم إلغاء الإدانة على ماكدونالد الذي أعقبته فرحة عارمة من زوجته التي أخذت تبكي وتحتضن أحد مناصري زوجها.

وكان المحامي فيليب بولتون قد تقدم باستئناف ضد حكم حبس موكله ماكدونالد.

يشار إلى أن ماكدونالد يحاكم في قضية أخرى تتعلق بمناقصة تعدين ترتبط بالسياسي العمالي السابق إيدي عبيد ونجله موسى عبيد.