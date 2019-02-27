أستراليا.. الحكومة الفدرالية تقر تمويل مشروع إنتاج الطاقة الكهرومائية

في محاولة لخفض أسعار الطاقة وزيادة فعاليتها، تمت الموافقة رسميا على توسعة هائلة لمخطط إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وأعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون بعد زيارته إلى مدينة توموت بجنوب ولاية نيو ساوث ويلز، عن الموافقة على تمويل مشروع ضخ المياه الكهرومائية.

وقال موريسون إن مشروع" Snowy 2.0 سيضخ الطاقة والفعالية التي تحتاجها أسواقنا الكهربائية، ما يساعد على خفض التكاليف للعائلات والشركات وخفض الانبعاثات في استراليا".

وتعمل المضخات المائية باستخدام الكهرباء الرخيصة عادة في الليل لضخ المياه مرة أخرى إلى أعلى التل وداخل سهل، حيث تخزن لغاية الحاجة للطاقة خلال وقت الذروة خلال النهار.

ووافق مجلس إدارة شركة Snowy Hydro على الاستثمار النهائي في 12 ديسمبر/كانون الأول كما واقفت الحكومة على زيادة حجم المشروع. وسيدفع دافعو الضرائب 1.38 مليار دولار، في حين ستمول Snowy Hydro الباقي.

وفي هذا السياق، يقول وزير الطاقة أنجوس تايلور إن الحكومة على ثقة من أنها ستحصل على عائد جيد على استثماراتها ، وستقدم نموذجًا اقتصاديًا مع استمرار المشروع.

وعند اكتمال المشروع الجديد، ستزيد سعة التوليد بمقدار 2000 ميغاواط وسيوفر 175 ساعة من تخزين الطاقة - وهو ما يكفي لتشغيل 500000 منزل في أوقات الذروة.

كما سيخلق المشروع ما يصل إلى 2400 فرصة عمل في مجال البناء ودعم ما يصل إلى 5000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في جميع أنحاء منطقة المشروع.