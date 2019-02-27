السودان يعلن تشكيل محاكم طوارئ بكل ولايات البلاد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر رئيس القضاء السوداني عبد المجيد إدريس قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية، الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وقانون السلطة القضائية، وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة، وكذلك أمر الطوارئ رقم (١) لسنة ٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية عمر البشير بتاريخ ٢٥ فبراير/شباط ٢٠١٩.

وأضافت الوكالة أن المحاكم المشكلة، تختص بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام هذه القوانين وأوامر الطوارئ، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر، كما تطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء في ٢٠١٩.

كان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في أرجاء البلاد يوم الجمعة، وأقال حكام الولايات السودانية، ودعا البرلمان لتأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه، والتي كانت ستتيح له الترشح لولاية ثالثة.

كما أعلن البشير في كلمة وجهها، للسودانيين خلال اجتماع مفتوح، حل حكومة الوفاق الوطني، وكلف "فريق عمل تنفيذي" ضمن حكومة مهام جديدة باتخاذ تدابير اقتصادية، وذلك في محاولة لتهدئة الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو شهرين.

ومنذ 19 ديسمبر/كانون الثاني الماضي، يشهد السودان احتجاجات شعبية تندد بالأوضاع الاقتصادية وتدعو لتنحي الحكومة، راح ضحيتها 31 شخصاً حسب الإحصاءات الرسمية، بينما تتحدث منظمات وقوى سياسية عن سقوط أكثر من 50 قتيلا جراء الاحتجاجات.



