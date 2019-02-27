مصر ترد بقوة على أردوغان: أحاديثك مهاترات حاقدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ردت القاهرة بقوة على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول مصر وقادتها، التي اعتاد إطلاقها بمناسبة أو بدون.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن أردوغان يطل علينا مرة أخرى بأحاديث حول مصر وقيادتها السياسية تنطوي بشكل جلي على حقد، بل وتعبر عن مواصلة احتضانه لجماعة الإخوان الإرهابية ومناصرتها.

وأضاف متحدث الخارجية في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، الثلاثاء، أن مثل تلك المهاترات تأتي من جانب من قام بحبس وسجن الصحفيين الذين وصل عددهم إلى 175 صحافيا وعاملا بالمجال الإعلامي، في وقت تشير فيه التقديرات إلى وجود ما يزيد على 70 ألف مُعتقل سياسي داخل تركيا.

وأشار حافظ إلى ما اقترفه أردوغان كذلك من فصل أكثر من 130 ألف موظف تعسفياً من وظائفهم الحكومية، ومُصادرة أكثر من 3000 جامعة ومدرسة ومؤسسة تعليمية.



ولفت إلى أنه، وخلال الأسبوعين الماضييّن فقط، تم إصدار أوامر اعتقال بحق أكثر من 1400 مواطن تركي، وإصدار إجراءات عقابية ضد العشرات من الأكاديميين والصحافيين ورموز المجتمع المدني ومجتمع الأعمال، ومنها الحُكم الصادر مؤخراً ضد 16 شخصا بعقوبة السجن المؤبد، ومنهم المدافعون عن الحريات المدنية وعدد من الصحافيين المعارضين نتيجة ممارسة حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي.

وقال المتحدث: "إن ما اقترفه أردوغان امتد كذلك إلى الحُكم بإدانة 27 أكاديميا تركيا بسبب توقيعهم عريضة في عام 2016 تدعو لإنهاء النزاع المُستمر لمدة 30 عاما بين الدولة التركية والأكراد، مشددا على أن هذا السرد إنما يوضح عدم مصداقية ما يروج له الرئيس التركي".



