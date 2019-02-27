"النواب" الأمريكي يصوت بأغلبية على مشروع قانون لإلغاء طوارئ ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صوّت مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يلغي حالة "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب لتمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية بهدف وقف الهجرة السريّة من المكسيك إلى بلاده.

وطرح ديمقراطيون في مجلس النواب، مشروع القانون الأسبوع الماضي، متحدين تأكيد ترامب بأن بوسعه أن يأخذ أموالا خصصها الكونجرس لأنشطة أخرى ويستخدمها لبناء الجدار.



وانضمّ أكثر من 10 نواب جمهوريين إلى أقرانهم الديمقراطيين في تأييد مشروع القانون الذي تمّ إقراره في النهاية بأغلبية 245 نائباً مقابل 182.

وبهذا ينتقل مشروع القانون الرامي لإلغاء حالة الطوارئ الوطنية، السارية بموجب مرسوم رئاسي، إلى مجلس الشيوخ، حيث الأغلبية في أيدي الجمهوريين الذين سيحددون مصير هذا القانون.



وكان ترامب تعهّد بأنّ يستخدم للمرة الأولى في عهده الفيتو الرئاسي لوأد مشروع القانون في مهده إذا ما أقرّه الكونجرس بمجلسيه.

ويسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.

وأعلن مسؤول كبير بالبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس ترامب حددت نحو 8 مليارات دولار من أموال الحكومة يمكن للرئيس الاستفادة منها هذا العام لإنجاز مقترحه ببناء سياج على الحدود مع المكسيك، وفقا لخطة طوارئ وطنية.