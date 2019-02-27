دعم سعودي لليمن بـ500 مليون دولار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة تبرع السعودية بـ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة لدعم اليمن في 2019، إضافة إلى ما أعلن عنه منذ بداية هذا العام، والمتمثل في مبادرة «إمداد» لدعم الأمن الغذائي والتغذية في اليمن البالغ 500 مليون دولار أمريكي مناصفة بين المملكة والإمارات، ومبادرة المملكة والإمارات لدعم رواتب المعلمين في اليمن بمبلغ 70 مليون دولار أمريكي.

جاء ذلك خلال مشاركته أمس ممثلا عن المملكة في مؤتمر المانحين لليمن لعام 2019 برعاية الأمم المتحدة وسويسرا والسويد، المنعقد في جنيف بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش ورئيس وزراء اليمن الدكتور معين عبدالملك.

وقال الربيعة إن المؤتمر سيبحث ما يعانيه الشعب اليمني الشقيق من أزمات جراء انقلاب ميليشيات مسلحة مدعومة من إيران على الشرعية التي اختارها الشعب اليمني، ذلك البلد الذي يلقى اهتماما كبيرا من المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده منذ عقود من الزمن لما بينهما من روابط قوية وعلاقات متينة.

وأضاف «إننا نجتمع اليوم والشعب اليمني يتطلع إلى ما سيسفر عنه اجتماعنا هذا من التزامات لترفع عن كاهله ما يعانيه من تحديات إنسانية وأمنية واقتصادية بسبب الممارسات غير الإنسانية من الميليشيات الحوثية، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلا أن اليمن ما يزال يعاني الكثير بسبب تعنت تلك الميليشيات، وعدم استجابتها لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي».

وأوضح الربيعة أن العمل الإنساني باليمن يواجه تحديات كبيرة من جراء الممارسات السلبية لتلك الميليشيات التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية، وتسعى إلى استهدافها بالاستحواذ عليها ونهبها، ورصد 12 تجاوزا تجاه وصول تلك المساعدات منذ توقيع اتفاق ستوكهولم حتى الآن، ومنها زرع الألغام ومنع الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة.

وأكد حرص السعودية والإمارات على دعم جهود الأمم المتحدة والحكومة الشرعية اليمنية ودول التحالف والمجتمع الدولي، للوصول إلى الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية لرفع معاناة الشعب اليمني الشقيق بما في ذلك الالتزام باتفاقية ستوكهولم، معربا عن استعداد المملكة لاستضافة مؤتمر المانحين لليمن 2020 بالرياض.

مساعدات قدمتها المملكة لليمن منذ سبتمبر 2014

11 مليارا و460 مليون دولار أمريكي

إيداع 2.2 مليار دولار في البنك المركزي اليمني لدعم العملة المحلية والاقتصاد

تقديم مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريا لتشغيل محطات الكهرباء

785 مليون دولار أمريكي مجموع التزام المملكة لليمن في 2019