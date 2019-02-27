شكرا لقرائتكم شكري: قادة أوروبا يريدون من إيران وقف تدخلاتها بالمنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مقابلة خاصة على "العربية"، رغبة قادة أوروبيين بوقف إيران تدخلاتها في دول الشرق الأوسط رغم تمسكهم بالاتفاق النووي الإيراني.

وبعد تحفظ كل من السعودية والامارات والبحرين على البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية في شرم الشيخ، لعدم ضمانه فقرة تمنع التدخلات في الشؤون العربية، رجّح شكري بأن البيان الختامي لم يتضمن تلك الفقرة بسبب ضيق الوقت، أو ربما صعوبة التوصل الى توافق بين الدول الأوروبية حول الموضوع.

شكري أكد عدم رصد الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أي تغيير في الموقف القطري للتفاعل مع المشاغل التي عبرت عنها الدول الأربع.

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يُذكر أن البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية تضمن الاتفاق على تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ودعم نظام دولي حقيقي ومتعدد الأطراف والاتفاق على حل الأزمة الليبية المعروف باتفاق الصخيرات والترحيب باتفاق ستوكهولم لوقف النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن ومواجهة المقاتلين الأجانب.

وتضمن البيان الختامي أيضاً التزام الجانبين بالتعاون في مجال وقف الهجرة غير الشرعية والعمل على تجفيف مصادر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنع التحريض على الكراهية والعنصرية.

وجدد البيان الالتزام بالمواقف المشتركة بعملية السلام في الشرق الأوسط وعدم شرعية المستوطنات والالتزام بحل الدولتين وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وحل الأزمة السورية بما يقتضي انتقالاً سياسياً حقيقياً يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة.