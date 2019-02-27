شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراح برلمانى لإقامة مجمع مدارس بقليوب لمواجهة كثافة الفصول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنها تقدمت باقتراح برغبة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن إقامة مجمع مدارس بمنطقة الأعجام بمدينة قليوب لمواجهة الكثافة الطلابية داخل الفصول.

وطالبت النائبة سولاف درويش فى تصريح لـ"الخليج 365"، وزير الزراعة، بالموافقة على تخصيص مساحة فدان و11 قيراطًا و18 سهمًا مملوكة لهيئة الإصلاح الزراعى، لإقامة مجمع المدارس، خاصة بعد تخطى عدد التلاميذ بالفصل الواحد 100 تلميذ.

كما طالبت النائبة سولاف درويش بسرعة إدارج الاقتراح للمناقشة نظرًا لوجود أهمية كبيرة لبناء مدارس جديدة بصورة عاجلة، للقضاء على العجز الذى تعانى منه مدينة قليوب بسبب وجود عجز فى المدارس الحكومية.