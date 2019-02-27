بالصور.. لجنة ترصد انتشار حيوانات نافقة بجوار مأخذ مياه بكفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

رصدت لجنة بحي شمال، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق في كفرالشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، حيوانات نافقة وبعض الشوائب تنتشر في مياه ترعة القُضابة المعروفة بالبدالة، من بينها تواجد حصان نافق بالقرب من مآخذ مياه شرب رئيسي تابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة دسوق.

وشكل اللواء خالد حسن مرسي، لجنة تحت إشرافه برئاسة أشرف داود، رئيس حي شمال بالمدينة، وضمت إبراهيم الصقار، مسئول قسم النظافة، بالحي، ومحمد عبد النعيم، ملاحظ نظافة، للوقوف على حقيقة شكوى المواطنين من أهالي مدينة دسوق بخصوص انتشار شوائب وقمامة، وحيوانات نافقة في بعض الأماكن بترعة القُضابة من عدمه.

أخطر رئيس حي شمال، ورئيس الجنة، ما جرى رصده على الطبيعة، من خلال نزول أعضاء اللجنة إلى الأسفل عند حافة الترعة بالمسطح المائي، حيث تبين صحة شكاوى المواطنين بوجود شوائب وقمامة وحيوان نافق فعليًا بالقرب من مصلى كوبري عتريس وناحية أعمال بناء الكوبري، ووجود حصان نافق آخر بالقرب من مآخذ مياه الشرب، لأكثر من 5 أيام، ما أدى إلى أنتشار روائح كريهة بسبب الحيوانات النافقة.