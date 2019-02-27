الحكم على المتهم بذبح مواطن بالمرج.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمها على المتهم "عبدالظاهر.ا"، بتهمة قتل مواطن بسبب مشاجرة بالمرج.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين يسري محمد ذكري وأحمد إبراهيم محمد، وأمانة سر وائل عبد المقصود وسمير رزق.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم عبدالظاهر البدري، بقتل المجني عليه "عبدالرحمن شلبي"، عمدًا مع سبق الإصرار، مضيفة أنه قام بذبحه مستخدمًا سلاحًا أبيض "قطر"، قاصدًا من ذلك قتله محدثًا إصابته التي أودت بحياته.