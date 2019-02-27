"السياحة": 217 ألف مواطنًا أدوا مناسك العمرة حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
أعلن مجدي شلبي، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة، ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، وصول عدد المعتمرين المصريين الذين أدوا مناسك العمرة حتى الآن لـ217 ألف معتمر منهم 500 ألف عبر رحلات البري.
وأوضح شلبي، في تصريحات لمصراوي، أن موسم العمرة يسير بخطى ثابتة ومستقرة دون أية مشكلات تذكر، في ظل التعاون بين الوزارة واللجنة العليا للحج والعمرة، لافتا إلى فتح الموسم على مدار العام بدلا من 3 أشهر فقط "رجب وشعبان ورمضان".
ونوه إلى أن وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، يرصدان أية إعلانات وهمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا حفاظًا على القطاع السياحي وحماية حقوق المواطنين، موضحًا أنه حتى الآن لم تستقبل الوزارة شكاوى ضد أي شركة سياحية، وفي حال ثبوت أي شكوى أو مخالفة يتم التحرك مباشرة بعمل محاضر وإبلاغ الشرطة وغلقها مباشرة.
وانطلقت رحلات موسم العمرة يوم 15 نوفمبر 2018 الماضي، بمعدل تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، بدأت برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان المقبل، على عدد تأشيرات 500 ألف تأشيرة موزعة على مدار الموسم، منهم تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان فقط والباقي على مدار الموسم بالكامل.
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