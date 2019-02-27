تحطم طائرة مقاتلة كوبية ونجاة قائدها

محمد اسماعيل - القاهرة - هافانا - (د ب أ):
تحطمت طائرة مقاتلة كوبية، اليوم الثلاثاء، بينما تمكن قائدها من الهبوط منها دون أن يلحق به ضرر، حسبما أعلن الجيش الكوبي.
وتحطمت الطائرة وهي من طراز "ميج 21" على مشارف بلدة جويرا دي ميلينا / حوالي 40 كم جنوب غربي هافانا.
وقال شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات على الأرض.
وذكر الجيش في بيان، أن الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار مادية وأن الطيار "بصحة جيدة".
وتحطمت طائرة عسكرية كوبية من طراز إيه إن – 26في أبريل عام 2017 ، عندما اصطدمت بجبل، مما أسفر عن مقتل جميع الأفراد الثمانية الذين كانوا على متنها.
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