رحلة سقوط عصابة "الصنف" تنتهي بـ 3 كيلو "حشيش" في المرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ضبطت مباحث مكافحة المخدرات بالقاهرة، عاطلان، من ذوي السوابق الإجرامية، المعروف عنهما الإتجار في المواد المخدرة، وعثر رجال المكافحة بحوزتهما على 3 كيلو حشيش..

تلقى العميد محمد عبدالله رئيس مكتب مكافحة المواد المخدرة، بالقاهرة، معلومة سرية تُقيد قيام شخصين، من أرباب السوابق في مجال المخدرات، بالاتجار في الحشيش، واتخاذهما من محل إقامتهما في منطقة المرج، مخزنًا لذلك.

أمر اللواء أشرف الجندي، مدير مباحث القاهرة، بتتبع المتهمين، وداهمت قوة أمنية من مباحث مكتب المكافحة، يقودها المقدم أحمد فؤاد، منزل المتهمين، وُعثر بحوزتيهما على المشغولات الذهبية والتي أقرت المجني عليها، بأنها من متحصلات سرقتهما.

تحرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهمين على ذمة التحقيقيات.