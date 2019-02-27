أثارت الذعر في 6 أحياء راقية.. الأمن يضبط أخطر عصابة لسرقة "شنط" السيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على أخطر تشكيل عصابي، مكون من 4 أشخاص، تخصصوا في سرقة حقائب السيدات، بأسلوب الخطف، والمغافلة في المواصلات العامة، والطرق، والشوارع الرئيسية.

وكشفت تحريات مباحث القاهرة الجديدة، أن المتهمين 4 أشخاص، كونوا تشكيلًا فيما بينهم، نفذ وقائع سرقات عديدة، بمناطق النزهة، والتجمع الأول والخامس، والمعادي، ومصر الجديدة، ومدينة نصر، والشيخ زايد، والدقي.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن المتهمين ارتكبوا أكثر من 15 واقعة سرقة، لافتًا إلى تعدد البلاغات أمام أجهزة الأمن، دفع مباحث القاهرة، لتشكيل فريق بحث مكبر ترأسه العميد عبدالعزيز سليم، رئيس مباحث قطاع القاهرة الجديدة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة.

وقاد فريق البحث، العقيد عمرو الوكيل مفتش مباحث قطاع القاهرة الجديدة، بالاشتراك مع الرائدان محمد ملش، وتامر عبدالشافي رئيسا مباحث التجمع الأول والخامس، أسفر عن ضبط المتهمين وعددهم 4، أقروا بارتكاب وقائع السرقة، وأخطر فريق التحقيق أصحاب البلاغات من المجني عليهن، للتعرف على متعلقاتهن وتحرير محاضر بتلك الوقائع.

أمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية، لأمن القاهرة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.