مصرع طالب صدمه قطار في كفرالشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ- إسلام عمار:

لقى طالب مصرعه، الثلاثاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بشكل غير قانوني بنطاق مدينة دسوق في كفرالشيخ.

تلقى العميد خالد إبراهيم، مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات في كفرالشيخ، إشارة من أمين شرطة صبري نجم، بنقطة شرطة محطة قطار دسوق، دائرة القسم، بمصرع المدعو "عز الدين م.م.ا"، 18 سنة، طالب، ويقيم بقرية العجوزين، التابعة لمركز دسوق، صدمه القطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد.

جرى نقل جثة الطالب إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة، فيما تبين من تقرير مفتش الصحة عقب توقيع الفحص الطبي عليها تعرض الطالب لنزيف بالأنف والأذن اليمنى ووجود جروح قطعية بالمخ وكسر بالضلوع والصدر نتجت عن وفاته.

وأسفرت تحريات المقدم محمد جاويش، رئيس مباحث قسم شرطة النقل والمواصلات في كفرالشيخ، عن عبور الطالب المتوفي لشريط السكة الحديد، من معبر غير قانوني أمام شركة كهرباء دسوق، وبالقرب من مزلقان كوبري المدير، فصدمه القطار رقم 464 القائم من محطة قطار دسوق والمتجه لمحطة قلين، لحظة قدومه ما أدى إلى تعرضه للاصابات المذكورة والتي أودت بحياته.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4 / 93 لسنة 2019 أحوال نقطة محطة قطار دسوق، وقُيد برقم 843 لسنة 2019 إداري قسم شرطة بندر دسوق، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.