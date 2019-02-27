اليمن.. أسرة تزوّج طفلة في الـ3 من عمرها مقابل الطعام

أكدت منظمة “أوكسفام” الإغاثية الدولية، أمس الثلاثاء، أن أسرة يمنية قررت تزويج طفلة في الثالثة من عمرها مقابل الحصول على الطعام والمأوى، واعتبرت المنظمة أن ما حصل “أمر صادم”.

وذكرت “أوكسفام” في بيان صحافي نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن “الأزمة اليمنية ترغم الأسر على اتخاذ تدابير يائسة من أجل البقاء.. النزاع العسكري وارتفاع أسعار الغذاء وتراجع قيم الدخل أمور تُرغم الناس في اليمن على اللجوء إلى تدابير يائسة لدرء الجوع”.