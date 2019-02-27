بالفيديو.. انقلاب تميم على والده سبب خلافه مع قبيلة الغفران

كشف حمد الغفراني، كيف بدأت مشكلة قبيلة الغفران مع الحكومة القطرية، موضحًا أن المشكلة بدأت في عام 1996، عندما دعموا الشيخ خليفة لاستعادة الحكم بعد الانقلاب. وأوضح في حديثه لبرنامج ” بالمختصر ” ، أن الحاكم الشرعي في ذاك الوقت كان خليفة وانقلب ابنه عليه وحدث مع حدث مع معظم الشعب القطري، إذ أنهم لم يرضوا بالانقلاب.
وأضاف، أن الشعب رفض الانقلاب لأنه مخالف للدين والأعراف، مشيرًا إلى أنه في ذاك الوقت كان عمره 9 سنوات ولم يدرِ بما حدث، متسائلًا: ” ما وضعي الآن ؟ ” . من جانبه، أوضح راشد الغفراني أنه في عام 1996 تم إقفال الحدود القطرية وهم كانوا خارج البلاد، مضيفًا: ” أخرجتنا الحكومة القطرية من البلاد ولم يسمح لنا بالعودة حتى يومنا هذا ” .
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