"فرانس 24": فوز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوجا - (أ ش أ): أفادت شبكة (فرانس 24) الإخبارية أمس الثلاثاء في نبأ عاجل، بفوز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية. ولم تتطرق القناة إلى مزيد من التفاصيل في هذا الصدد. وكانت حملة الرئيس النيجيري المنتهية ولايته محمد بخاري قد أعلنت - في وقت سابق - أن الأخير فاز في الانتخابات الرئاسية. وقالت الحملة إنها تعد في الوقت الراهن للاحتفالات بعد فوز مرشحها. يُشار إلى أنه ولضمان الفوز، يجب أن يتمكن أحد المتنافسين من الحصول على أغلبية إجمالي الأصوات بالإضافة إلى 25% على الأقل من الأصوات في ثلثي ولايات البلاد البالغ عددها 36 ولاية، وإلا يتم إجراء انتخابات إعادة.

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