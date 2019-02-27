مجلس النواب الأمريكي يعرقل إعلان ترامب لحالة الطوارئ الوطنية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ): صوت مجلس النواب الأمريكي ليل الثلاثاء/الأربعاء على عرقلة إعلان حالة الطوارئ الوطنية، الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الوضع على الحدود الأمريكية المكسيكية.

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