إقصاء ثالث أرفع مسؤول بالفاتيكان بعد تعديه جنسيا على طفلين

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أعلن الكرسي الرسولي أنّ الكاردينال جورج بيل الذي أدانته محكمة في ملبورن (جنوب أستراليا) بالاعتداء جنسياً على طفلين، لم يعد وزيراً للاقتصاد في الفاتيكان.
وقال المتحدث باسم الكرسي الرسولي أليساندرو جيزوتي في تغريدة على تويتر "بوسعي أن أؤكّد أنّ الكاردينال بيل لم يعد محافظ الأمانة العامة للاقتصاد" في دولة الفاتيكان.
ووزير الاقتصاد هو ثالث أرفع مسؤول في الفاتيكان وقد أسند البابا فرنسيس هذا المنصب إلى الكاردينال بيل في العام 2014 لتنظيم الشؤون المالية للكرسي الرسولي.
وكان الكاردينال بيل يعتبر من أقرب مستشاري الحبر الأعظم.
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