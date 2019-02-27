توقعات الأبراج ليوم February 27, 2019

برج الحمل

مهنياً: مكافأة قريبة نتيجة مضاعفة مجهودك في العمل، فحاول أن تعبّر عن مدى سعادتك بهذه الترقية لمديرك حتى يحرص على تقديرك دائمًا

عاطفياً: الشريك يختلق بينكما مشكلة لا أساس لها، فحاول أن تتجاهل الدخول في مناقشات ومشادات معه، فهو يعيش بعض التوتر النفسي حاليًا

صحياً: حاول أن تمارس الرياضة مرتين في الأسبوع حتى لا تتعرض لزيادة في وزنك بسبب إقبالك الكبير على الطعام

برج الثور

مهنيًا: حان الوقت لأخذ إجازة فأنت تحتاج إلى الراحة حتى تستعيد نشاطك

عاطفيًا: تغمرك السعادة وتعيش مع الحبيب وقتًا ممتعًا زاخرًا بالضحك والرومانسية

صحياً: ترغب بالسفر إلى الخارج مع بعض الأصدقاء والترفيه عن نفسك

برج الجوزاء

مهنياً: تكون حياتك المهنية أكثر استقراراً مع الخطوات الجديدة التى يجب أن ترسمها لحياتك، وأن الاستمرار فى الإبداع هو سر التفوق وليس ضربات الحظ

عاطفياً: حياتك العاطفية التي مرت بالكثير من العقبات تكون على موعد مع الاستقرار في الأيام المقبلة

صحياً:حاول أن تنظر إلى حياتك الصحية بصورة أكثر عمقًا واهتمامًا فأنت من الأشخاص الذين يهملوا كثيرًا في حياتهم، مما يجعلهم في وضع صحي سيئ

برج السرطان

مهنياً: يجب الاعتراف أنك لا تميل إلى الانقلابات أو التغييرات، بل تفضّل الثبات والاستقرار، إلا أن النتائج التي تتوافر تبدو استثنائية

عاطفياً: تتاح لك اليوم فرصة للقاء من تود مشاركتك الحياة إذا كنت عازباً، وبانتظارك ارتباط سريع وزواج أسرع من المتوقع

صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط والهموم والمشكلات

برج الأسد

مهنياً: حاول العمل في فريق أو مجموعة لتتمكن من إنجاز الأعمال الموكلة إليك، ويجب أن تتغلب على أسلوب الأنانية

عاطفياً: كل ما عليك هو أن تكون إلى جوار الحبيب أكثر وقت متاح لك، لأنه دائماً ما يحتاج إليك، وحاول أن تنحي الأزمات والمشاكل جانباً حتى لا تصطدم به

صحياً: لا تعرّض استقرارك الصحي للمشاكل، يمكن أن يكون هذا اليوم مليئاً بالتحديات التي تستمر على مدى أيام وفي ظروف مختلفة

برج العذراء

مهنياً: تتفاءل هذا اليوم كثيراً بتحقيق رغباتك وأحلامك وتجعل الآخرين يصغون إلى مخططّاتك

عاطفياً: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه

صحياً: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلاماً خفيفة، لكن عليك مراجعة الطبيب لمعرفة الأسباب ووصف العلاج المناسب

برج الميزان

مهنياً: القمر قد يكون هذا اليوم حاسمًا، لكنه يتسبّب بالتشنّج، يزعجك التعامل بمعيارين وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح

عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب

صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك وعافيتك وصفاء ذهنك

برج العقرب

مهنياً: ما هوأكيد اليوم هوالعمل الكثير والجهود المضاعفة التي تضطر أن تبذلها من دون التفكير في الراحة والاستجمام

عاطفياً: ربما تندم على علاقات خسرتها بمحض إرادتك، لذا عليك إعادة النظر في قراراتك وتحكيم قلبك وليس عقلك

صحياً: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل

برج القوس

مهنياً: غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة

عاطفياً: اللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك يؤدي بك إلى مشاكل كبيرة لن تكون عابرة، والاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلاً على الدوام، وغير آمن كذلك

صحياً: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انبته إلى أنك قد تقع في اضطرابات صحية تضعف قواك

برج الجدي

مهنياً: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة احيانًا

عاطفياً: تبدو سعيداً في بيتك ووسط عائلتك، وتتمكن من حل كل المشاكل والنزاعات الصغيرة التي تطرأ في هذا المجال

صحياً: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار

برج الدلو

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر أو عن رغبة تُنفّذ أو عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك وحياتك

عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك

صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحياً

برج الحوت

مهنياً: مشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية

عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصة لزواج أو لارتباط له فوائد كثيرة، لكن المطلوب تجنّب كل أنواع الغيرة والتملّكية والحسد

صحيا: لا تتردد في الاتصال بالطبيب في حال انتابتك عوارض جانبية