توقعات الأبراج ليوم February 27, 2019

برج الحمل
مهنياً: مكافأة قريبة نتيجة مضاعفة مجهودك في العمل، فحاول أن تعبّر عن مدى سعادتك بهذه الترقية لمديرك حتى يحرص على تقديرك دائمًا
عاطفياً: الشريك يختلق بينكما مشكلة لا أساس لها، فحاول أن تتجاهل الدخول في مناقشات ومشادات معه، فهو يعيش بعض التوتر النفسي حاليًا
صحياً: حاول أن تمارس الرياضة مرتين في الأسبوع حتى لا تتعرض لزيادة في وزنك بسبب إقبالك الكبير على الطعام
برج الثور
مهنيًا: حان الوقت لأخذ إجازة فأنت تحتاج إلى الراحة حتى تستعيد نشاطك
عاطفيًا: تغمرك السعادة وتعيش مع الحبيب وقتًا ممتعًا زاخرًا بالضحك والرومانسية
صحياً: ترغب بالسفر إلى الخارج مع بعض الأصدقاء والترفيه عن نفسك
برج الجوزاء
مهنياً: تكون حياتك المهنية أكثر استقراراً مع الخطوات الجديدة التى يجب أن ترسمها لحياتك، وأن الاستمرار فى الإبداع هو سر التفوق وليس ضربات الحظ
عاطفياً: حياتك العاطفية التي مرت بالكثير من العقبات تكون على موعد مع الاستقرار في الأيام المقبلة
صحياً:حاول أن تنظر إلى حياتك الصحية بصورة أكثر عمقًا واهتمامًا فأنت من الأشخاص الذين يهملوا كثيرًا في حياتهم، مما يجعلهم في وضع صحي سيئ
برج السرطان
مهنياً: يجب الاعتراف أنك لا تميل إلى الانقلابات أو التغييرات، بل تفضّل الثبات والاستقرار، إلا أن النتائج التي تتوافر تبدو استثنائية
عاطفياً: تتاح لك اليوم فرصة للقاء من تود مشاركتك الحياة إذا كنت عازباً، وبانتظارك ارتباط سريع وزواج أسرع من المتوقع
صحياً: رياضة المشي مهمة جداً، وتساعدك على التفكير أفضل وتبعد عنك الضغوط والهموم والمشكلات
برج الأسد
مهنياً: حاول العمل في فريق أو مجموعة لتتمكن من إنجاز الأعمال الموكلة إليك، ويجب أن تتغلب على أسلوب الأنانية
عاطفياً: كل ما عليك هو أن تكون إلى جوار الحبيب أكثر وقت متاح لك، لأنه دائماً ما يحتاج إليك، وحاول أن تنحي الأزمات والمشاكل جانباً حتى لا تصطدم به
صحياً: لا تعرّض استقرارك الصحي للمشاكل، يمكن أن يكون هذا اليوم مليئاً بالتحديات التي تستمر على مدى أيام وفي ظروف مختلفة
برج العذراء
مهنياً: تتفاءل هذا اليوم كثيراً بتحقيق رغباتك وأحلامك وتجعل الآخرين يصغون إلى مخططّاتك
عاطفياً: الاستعداد والتيقظ مطلوبان للأيام المقبلة، وعلى الرغم من الضغوط الكبيرة تمارس المزيد من الدقة والانتباه
صحياً: اضطرابات معوية تزعجك وتسبب لك آلاماً خفيفة، لكن عليك مراجعة الطبيب لمعرفة الأسباب ووصف العلاج المناسب
برج الميزان
مهنياً: القمر قد يكون هذا اليوم حاسمًا، لكنه يتسبّب بالتشنّج، يزعجك التعامل بمعيارين وتعبّر عن استيائك بانتفاضة ما على الأرجح
عاطفياً: القرارات العاطفية التي تتخذها حكيمة جداً، وتخطط جيداً وتنظم أمورك بشكل يتفق ومخططات الحبيب
صحياً: خذ قسطاً من الراحة والنوم فذلك ضروري لاستعادة نشاطك وعافيتك وصفاء ذهنك
برج العقرب
مهنياً: ما هوأكيد اليوم هوالعمل الكثير والجهود المضاعفة التي تضطر أن تبذلها من دون التفكير في الراحة والاستجمام
عاطفياً: ربما تندم على علاقات خسرتها بمحض إرادتك، لذا عليك إعادة النظر في قراراتك وتحكيم قلبك وليس عقلك
صحياً: تشعر بسعادة وفرح ويغمر قلبك النشاط الكبير ويساعدك على تخطي جميع العراقيل
برج القوس
مهنياً: غيوم في الأفق تدفعك إلى إعادة النظر في بعض الأمور، لكنّ الطاقة التي تمتلكها تساعدك على تجاوز أي عقبة
عاطفياً: اللعب بالنار خارج إطار علاقتك بالشريك يؤدي بك إلى مشاكل كبيرة لن تكون عابرة، والاختيار بين المتعة والعمل ليس سهلاً على الدوام، وغير آمن كذلك
صحياً: حتى لو كنت تشعر بالحيوية انبته إلى أنك قد تقع في اضطرابات صحية تضعف قواك
برج الجدي
مهنياً: أنت توّاق للعمل ولا سيّما العمل السريع، وتميل الى اتخاذ قرارات جريئة ومتسرّعة احيانًا
عاطفياً: تبدو سعيداً في بيتك ووسط عائلتك، وتتمكن من حل كل المشاكل والنزاعات الصغيرة التي تطرأ في هذا المجال
صحياً: عليك أن تبعد الضغوط عن نفسك مهما كان مصدرها فأنت بحاجة إلى الشعور بالاستقرار
برج الدلو
مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الحظوظ ويتحدث عن سفر أو عن رغبة تُنفّذ أو عن تجربة جديدة ومغامرة وتغييرات إيجابية في مسلكك وحياتك
عاطفياً: تكون بعض المناقشات مع الشريك حساسة إن لم تحاول بذل جهد كبير لتفهم ذلك
صحياً: يحاول الكثيرون دعوتك إلى العديد من السهرات، فحاول انتقاء تلك التي تناسبك أكثر صحياً
برج الحوت
مهنياً: مشاكل طارئة أو مستجدة تدفعك إلى الانتقال من مكان الى آخر، ما قد يؤسس لمرحلة جديدة في حياتك المهنية
عاطفياً: يحمل إليك هذا اليوم فرصة لزواج أو لارتباط له فوائد كثيرة، لكن المطلوب تجنّب كل أنواع الغيرة والتملّكية والحسد
صحيا: لا تتردد في الاتصال بالطبيب في حال انتابتك عوارض جانبية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات الأبراج ليوم February 27, 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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