عاجل.. بخاري رئيسا لنيجيريا مرة أخرى

أعلنت اللجنة المشرفة على الإنتخابات الرئاسية في نيجيريا عن فوز الرئيس المنتهية ولايته، محمد بوخاري بولاية جديدة مدتها 4 سنوات، في الإستحقاقات التي جرت، السبت الماضي.

وكان بوخاري قد عزز تقدمه على خصمه الأبرز في الانتخابات الرئاسية مع تقدم عملية فرز الأصوات، حيث تمكن من التقدم بنحو بنحو 3,5 ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبوبكر، مرش ح “الحزب الشعبي الديموقراطي” المعارض.

وكان الحزب المعارض قد طالب في وقت سابق اليوم الثلاثاء اللجنة الانتخابية بوقف فرز الأصوات مد عيا بحصول تزوير.

وقال المتحدث باسم الحزب يجب “وقف عملية جمع النتائج فورا”، مدعيا بأنه تم التلاعب بالآلات الإلكترونية المستخدمة يدويا للتثبت من بطاقات الهوية البيومترية للناخبين.

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وفي هذه الأثناء، ارتفعت حصيلة قتلى أعمال العنف المرتبطة بالانتخابات التي جرت السبت من 39 إلى 47، بحسب مجموعة تضم مراقبين من المجتمع المدني للانتخابات.

وأعلن الجيش من جانبه أنه سلم العشرات إلى الشرطة بعد اعتقالهم بشبهة التعدي أو ارتكاب مخالفات السبت. وقال الكولونيل امينو الياسو إنهم أوقفوا جميعهم في ولاية “ريفرز” وبينهم “بلطجية استأجرهم سياسيون لإحداث بلبلة خلال الانتخابات”.