شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية والان نبدء بالتفاصيل

فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت السبت الماضي متقدمًا بفارق شاسع يناهز خمسة ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر. وأوضحت مفوضية الانتخابات في نيجيريا أن عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط، ولكن التقدم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر يجعل من المستحيل على الأخير اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية.



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