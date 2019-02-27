شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الدوحة يهدد لاجئا يمنيا بتسليمه للحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحقوقية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، أمس الأول: إن سلطات نظام الدوحة تهدد بترحيل مواطن يمني قسراً دون النظر في طلب اللجوء الذي قدمه، لافتة إلى أنه يقيم في قطر مع زوجته وطفليه الصغيرين، وجاء تقرير المنظمة في الوقت الذي تستضيف فيه الدوحة الإرهابيين من كل أنحاء العالم وتوفير ملاذات آمنة لهم رغم كونهم مطلوبين في بلدانهم بسبب تهديدهم الأمن.

» تناقض واضح

وأوضحت منظمة «هيومن رايتس» وفقا لـ«سكاي نيوز» أن الحكومة القطرية لم تطبق حتى الآن القانون الصادر في سبتمبر 2018، والذي يحدد معايير منح اللجوء وحقوق ومزايا من يُمنحون حق اللجوء في البلاد.

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وترفض قطر طلب لجوء المواطن اليمني، في وقت تستضيف فيه عشرات المدانين بأعمال إرهابية وخصوصا من جماعة الإخوان.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن ضباط إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية القطرية يضغطون على المواطن اليمني، منذ نوفمبر 2017 لمغادرة قطر إلى دولة ثالثة طواعية، أو سيتعرض لخطر الترحيل القسري من البلاد.

ونقلت المنظمة عن المواطن اليمني، أنه في حال إعادته إلى اليمن سيكون معرضاً لخطر الاعتقال والتعذيب على يد جماعة الحوثي المسلحة، مضيفاً: إن السلطات القطرية هددته بالترحيل إلى اليمن.