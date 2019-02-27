فوز محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز الرئيس النيجيري محمد بخاري بولاية ثانية في الانتخابات التي جرت، السبت، متقدّماً بفارق شاسع يناهز 5 ملايين صوت على أقرب منافسيه نائب الرئيس السابق عتيق أبو بكر.

وأعلنت مفوضية الانتخابات، ليل الثلاثاء، أن عمليات فرز الأصوات انتهت في سائر ولايات البلاد باستثناء ولاية واحدة فقط، ولكن التقدّم الكبير الذي أحرزه بخاري على أبو بكر، يجعل من المستحيل على عتيق اللحاق به حتى لو فاز بأصوات هذه الولاية، ما يعني فوز بخاري بولاية ثانية.



الانتخابات التي تأجلت أسبوعا لأسباب لوجستية، انطلقت عبر 120 ألف مكتب تصويت، ودعي لها نحو 84 مليون ناخب مسجل للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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وتستحوذ الانتخابات النيجيرية على اهتمام إقليمي ودولي، نظرا لمكانة نيجيريا، صاحبة أكبر عدد سكان في القارة الأفريقية بنحو 190 مليونا، كما أنها أكبر مصدر للنفط داخل القارة السمراء.

كما جرى بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية التي يتنافس فيها 23 ألف مرشح للحصول على مقعد في مجلس النواب المؤلف من 360 نائبا، ومجلس الشيوخ المكون من 109 مقاعد.