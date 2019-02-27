الحوثيون يختطفون 13 مدنيا في الضالع ويقتلون طفلا بتعز

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل طفل يمني، الثلاثاء، برصاص قناصة مليشيا الحوثي الانقلابية، شمال غرب مدينة تعز، جنوبي اليمن.

وقال مصدر محلي لـ"العين الإخبارية " إن همدان زيد مهدي قعشة، 16 عاما، من سكان حي مدينة النور، بتعز، قتل برصاص قناص حوثي، أثناء عمله في أحد معامل زخرفة الأحجار شرق معسكر الدفاع الجوي شمالي المدينة.

في سياق متصل، شنت مليشيا الحوثي حملة مداهمات واختطافات واسعة للقرى السكنية بمحافظة الضالع جنوبي اليمن واختطفت عددا من المواطنين اليمنيين.

وقالت مصادر محلية لـ"العين الإخبارية" إن عناصر مليشيا الحوثي قامت بحملة مداهمات لمنازل المواطنين في قرية بيت العولقي غرب مديرية دمت، على خلفية مقتل أحد عناصر المليشيا، واختطفوا 13 مواطنا من منازلهم، واقتادوهم إلى أحد سجون المليشيا بمدينة دمت.

وذكرت المصادر، أن حملة المداهمات الحوثية قوبلت باستهجان أهالي المنطقة الذين عبروا عن صدمتهم من التعنت الكبير للمليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وعدم اكتراثها لحرمة المنازل.