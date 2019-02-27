هاشتاج #قطر_تخلف_وعودها_للغفران يجتاح تويتر

أطلق الآلاف هشتاج #قطر_تخلف_وعودها_للغفران عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "تويتر"، واجتاح الهشتاج عدة بلاد عقب ساعات من انطلاقه، للتنديد بمسلسل الوعود الكاذبة التي تنتهجها قطر، وآخرها وعدهم لقبيلة الغفران التي مازلت تنظر تحقيق وعود رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري الذي وعدهم قبل شهر بحل أزمتهم المعلّقة منذ عقود بعد أن سحب النظام القطري جنسياتهم وصادر أملاكهم وطردهم من أراضيهم.

وكان رئيس اللجنة القطرية لحقوق الإنسان وعد قبيلة الغفران بالنظر في قضيتهم خلال مؤتمر أقيم بنادي الصحافة السويسري بجنيف يناير 2019، وحتى يومنا هذا لم يجد أبناء القبيلة سوى الصمت والتجاهل المطبقين.

ففي الوقت الذي تطالب فيه قبيلة الغفران بحقوقها الشرعية لكونهم جزءاً أصيلاً من المجتمع القطري تقابل هذه المطالب المشروعة بإخلاف للوعد، بل الأدهى استبدال النظام الحاكم في الدوحة للقبيلة القطرية العريقة بجنود أتراك يحظون بامتيازات جمة.

ولا يزال النظام القطري يتهرب من النظر في قضية الغفران، إذ وعد مراراً بحلها، وكان آخر هذه العهود أن الحل سيتم في يناير 2019، لكن كعادته يمضي «تنظيم الحمدين» في تجاهل الحقوق التاريخية الشرعية لأبناء الغفران.

ويعاني أبناء قبيلة الغفران انتهاكات عديدة من جانب النظام القطري تتمثل في إسقاط الجنسية عن كل أفراد القبيلة.