شكرا لقرائتكم خبر عن نهاية لعبة الأقنعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - زياد عيتاني (بيروت)

أعلن وزير خارجية الملالي جواد ظريف استقالته لتنتهي معه لعبة «الأقنعة المزيفة» في نظام الملالي. لقد كان ظريف من اللاعبين الأساسيين عند نظام طهران في لعبة الإصلاحيين والمتشددين والصراع الموهوم بينهما.. لقد تمكن الملالي من الضحك على المجتمع الدولي بهذه الثنائية الكاذبة فربحوا سنوات تمكنوا خلالها من صناعة وهم إمكان الشراكة مع الغرب للقضاء على إرهاب هم أنفسهم صنعوه.

استقالة ظريف تسقط هذا الوهم وهذا القناع لترسي مفهوماً واضحاً لا لبس فيه أن نظام طهران هو ليس نظام ظريف بل هو نظام قاسم سليماني ومن يحكم إيران هم أنفسهم قادة وصناع المليشيات في المجتمعات العربية، هم أنفسهم من احتل السفارة الأمريكية وأحرق السفارة السعودية، هم أنفسهم من قتل شعب اليمن وسورية ولبنان والعراق.

خرج ظريف من الباب الذي دخل منه، فالمسرحية التي قام الملالي بتمثيلها لم يتمكنوا من تحملها فكانت الاستقالة من مركب يغرق.. والذكي هو من يقفز منه قبل الغرق الكامل... ظريف تذاكى فهل ينجو؟ الشواهد تقول إن من يعترض يُقتل ويخوّن ويُحاسب ويُنفى، فأي مصير ينتظر ظريف؟ إن استقالة ظريف من خارجية النظام تفتح مرحلة جديدة من النزاع الأخير الذي يعيشه الملالي. نظام طهران يعيش مأزقاً كبيراً لا يمكن الخروج منه إلا بتغييرات شاملة، هذه التغييرات لا يمكن لهكذا تركيبة أن تقوم بها، فلا هي تملك القدرة ولا الرغبة، فالمهارة الوحيدة التي يمتلكها الملالي ونظامهم هي تصدير الإرهاب، هكذا كانت البداية معهم.. وهكذا هي النهاية كما يبدو.