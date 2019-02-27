شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يطالب ترمب برفع السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (مكة المكرمة)

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي، في رسائل مكتوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال السلمي في بيان له أمس (الثلاثاء)، إن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان العربي بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب أكدت تنفيذ السودان التزاماته كافة في خطة المسارات الـ5 المتفق عليها مع الولايات المتحدة، وتحقيقه متطلبات الجولة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني. ونوّه السلمي بالجهود والمبادرات المقدرة التي بذلتها السودان في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، مشددا على أن السودان يستحق رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب والانخراط بشكل كامل في المجتمع الدولي. فيما دعا تجمع المهنيين السودانيين أمس، المحتجين إلى الخروج في مظاهرات، ردا على قرار الرئيس عمر البشير حظر التجمعات دون إذن الرئاسة، في إطار حالة الطوارئ التي أعلنها الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الدفاع السودانية في بيان أمس، أن الرئيس عمر البشير أجرى تعديلات في صفوف كبار القادة العسكريين وذلك بعد أيام من إعلان حالة الطوارئ في أرجاء البلاد. وعين الفريق أول عصام الدين مبارك وزيرا للدولة بوزارة الدفاع، وهو منصب جديد.