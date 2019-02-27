شكرا لقرائتكم خبر عن ردا على دعوتها شن هجمات.. الأزهر: الإخوان «دواعش» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد حفني (القاهرة)

وصف الأزهر الشريف جماعة «الإخوان» بأنهم «دواعش». وردا على بيان للجماعة الإرهابية، طالبت فيه أنصارها بالانتقام وشن هجمات جديدة ردا على إعدام السلطات 9 من قتلة النائب العام السابق هشام بركات، قال مرصد الأزهر في بيان أمس (الثلاثاء): إنهم جماعة إرهابية يسير أعضاؤها وأنصارها على خطى تنظيم داعش. وأضاف أن كلام الجماعة يدعو المصريين صراحة إلى العمل على نشر الفوضى في ربوع بلادهم التي ينعمون فيها بالأمن والأمان، لتكشف الجماعة بذلك عن وجهها القبيح الذي طالما حاولت إخفاءه لخداع الشباب. وأكد أن بيان الإخوان يعترف صراحة بأنهم جماعة تمارس العنف، وأن الهدف البائس واليائس الذي يسعون إلى تحقيقه هو هدم أركان الدولة وإيقاع الفتنة بين أبنائها، والدخول في معترك الفوضى وتيه الاحتراب الذي عانت منه دول عديدة في المنطقة. وأكد المرصد أن جماعة الإخوان تسير على خطى داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة التي تسعى إلى نشر الفوضى وتحقيق أجندات خفية، وتحاول عبثا أن تهدد أمن وأمان مصر، مضيفا أن الواجب على كل فرد يعيش على أرض بلده أن يحافظ على تماسك الوطن، ويعمل على تنميته، ويسعى إلى ازدهاره.

وأصدرت جماعة الإخوان بياناً نشرته عبر موقعها الرسمي أمس تحت عنوان: «رسالة الإخوان المسلمين: عزاء مؤجل وقصاص مستحق»، طالبت فيه بنشر الفوضى والتخويف والرعب، وشن هجمات جديدة في مصر.