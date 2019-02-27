شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم التحالف.. قبائل حجور تكتسح مواقع الانقلابيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

سيطر مقاتلو قبائل حجور الموالية للحكومة الشرعية أمس (الثلاثاء) على جبال الواسط المحاذية لجبال القيم شرقي مديرية كشر، المطلة على الطريق الرابط بين محافظة عمران ومثلث عاهم بمحافظة حجة، وكبدوا مليشيا الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وأكدت مصادر عسكرية لـ«الخليج 365» أن مقاتلي القبائل نفذوا هجوما مباغتا على مواقع كانت تتمركز فيها المليشيات في منطقة العبيسة. وسيطرت على مواقع إستراتيجية مطلة على الطريق الأسفلتي الرابط بين محافظتي عمران وحجة. وقالت إن هجوم القبائل جاء بعد تمكنها من تطهير منطقة القشبة بالكامل من فلول المليشيا، وفي إطار التغطية الجوية التي تنفذها مقاتلات التحالف التي دمرت عشرات العربات والتعزيزات التي كانت قادمة من صنعاء وصعدة.

وأفادت المصادر بأن من بين قتلى الحوثي القيادي عبدربه عايض هراش نجل أحد مشايخ مديرية خارف بعمران، الذي أعلن تأييده للحوثيين ضد القبائل، والقيادي مالك مرشد جبة، الذي أصيب في غارة جوية لمقاتلات التحالف على تعزيزات كان يقودها في قرية الحوج شرق منطقة العبيسة.

وقال مصدر مسؤول محلي لـ«الخليج 365» إن النجاحات التي يحققها أبطال قبائل حجور التي توصف بأنها من أشرس القبائل اليمنية جاءت نتاج الدعم الجوي واللوجيستي الكبير من قبل تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، الذي وفر الغذاء والدواء وأسهم في تخفيف المعاناة ورفع الضرر عن الكثير من العائلات، كاشفاً عن قيام طائرات التحالف بإسقاط مواد إغاثية وطبية في ثالث عملية إنزال جوي لقبائل حجور منذ الهجوم الحوثي على مناطقها وفرض الحصار عليها.