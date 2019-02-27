شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بضرورة الإسراع من تطبيق دفع الضرائب إلكترونيًا لمنع التهرب منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب السيد حجازى، عضو مجلس النواب، ضرورة الإسراع فى تدشين الحكومة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين فى سداد الضرائب المفروضة عليهم، وهو ما يدخل عائدات كبيرة للدولة المصرية.

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وقال عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه لا ينبغى أن يذهب المواطن لسداد الضرائب ويقف طوابير ويعانى حتى يسدد ضرائبه، فهذا قد ينفر الناس ويدفعهم نحو التهرب من سداد الضرائب.

وأشار النائب السيد حجازى، إلى ضرورة أن يتم ابتكار وسائل جديدة عبر الإنترنت تمكن المواطنين من سداد ضرائبهم عبر أنظمة إلكترونية معينة بدلاً من ذهابهم إلى مصلحة الضرائب لسدادها.