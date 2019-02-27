الفاتيكان: الكاردينال بيل لم يعد وزيراً للاقتصاد بعد إدانته بالاعتداء جنسيا على طفلين

أعلن الفاتيكان أنّ الكاردينال جورج بيل الذي أدانته محكمة في ملبورن جنوب أستراليا بالاعتداء جنسياً على طفلين، لم يعد وزيراً للاقتصاد في الفاتيكان.

واوضح المتحدث باسم الكرسي الرسولي أليساندرو غيزوتي انه "بوسعي أن أؤكّد أنّ الكاردينال بيل لم يعد محافظ الأمانة العامة للاقتصاد في دولة الفاتيكان".

ووزير الاقتصاد هو ثالث أرفع مسؤول في الفاتيكان وقد أسند البابا فرنسيس هذا المنصب إلى الكاردينال بيل في العام 2014 لتنظيم الشؤون المالية للكرسي الرسولي. وكان الكاردينال بيل يعتبر من أقرب مستشاري الحبر الأعظم.

وكانت هيئة محلفين استرالية قد أدانت بالإجماع في 11 كانون الأول بيل في قضية اعتداء جنسي وأربع قضايا تحرش بحق صبيين في كاتدرائية سانت باتريك في ملبورن في التسعينات الماضي. لكن لم يتم نشر القرار قبل الثلاثاء لاسباب قانونية.

واتُهم بيل البالغ من العمر حاليا 77 عاما، بحشر الصبيين في زاوية وكان عمرهما يومها 12 و13 عاما، وإرغامهما على القيام بأفعال جنسية.