مسؤول فنزويلي: غوايدو قد يواجه عقوبة السجن 30 عاما

أعلن المسؤول في المحكمة العليا الفنزويلية خوان كارلوس فالديز أن "رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو قد يواجه عقوبة السجن 30 عاما بسبب عدم التزامه بحظر السفر". يذكر أن خوان غوايدو وصل إلى كولومبيا يوم 22 شباط الجاري انتهاكا لحظر السفر المفروض عليه بقرار من المحكمة العليا الموالية للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

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