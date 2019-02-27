فوز محمد بخاري بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا

افادت وكالة الصحافة الفرنسية ان "محمد بخاري فاز بولاية رئاسية ثانية في نيجيريا". وكان بخاري قدد عزز تقدمه على خصمه الأبرز في الانتخابات الرئاسية مع تقدّم عملية فرز الأصوات ويحتاج المرشح من أجل الفوز برئاسة نيجيريا للحصول على غالبية الأصوات و25 بالمئة من الدعم على الأقل في ثلثي ولايات نيجيريا الـ36 وما يعرف بـ"منطقة العاصمة الاتحادية" التي تضم أبوجا.

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