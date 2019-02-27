اوساط للأنباء: قرار بريطانيا بحظر الجناج السياسي لحزب الله سيصيب حكومة لبنان

رأت اوساط سياسية لصحيفة "الانباء" ان "القرار البريطاني بحظر الجناج السياسي لحزب الله قد يكون استهدافا لحزب الله، لكنه سيصيب الحكومة اللبنانية في الصميم، وعلى المسؤولين اللبنانيين ألا يكتفوا بالمكابرة او بغرس الرأس في الرمال على طريقة النعامة، لأن من اتخذ مثل هذا القرار يدرك انه جزء من كل آت على لبنان والمنطقة، وفق الحسابات الاميركية والاسرائيلية، والتي تبينها الرئيس الفرنسي ايمانويل باكرا، بحكم الخصوصية اللبنانية التقليدية لدى فرنسا، ومن هنا كان تمييز ماكرون بين الجناح العسكري المصنف ارهابيا والجناح السياسي الممثل في مجلسي النواب والوزراء".

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