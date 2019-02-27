محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: شهد العالم الثلاثاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها، كشف عبد المالك سلال، مدير الحملة الانتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، إن بوتفليقة سيقدم ملف ترشحه لولاية خامسة يوم الأحد المقبل 3 مارس ، للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، ملمحا لعدم ترشحه لولاية أخرى.

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كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: حملة بوتفليقه تُلمح إلى عدم ترشحه بعد الولاية الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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