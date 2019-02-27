ميركل تطالب بسياسة صناعية أوروبية لمواجهة الصعود الاقتصادي للصين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مراجعة سياساته الصناعية في ضوء الصعود الاقتصادي للصين.
وأضافت ميركل خلال اجتماع لجنة آسيا والمحيط الهادئ للأعمال الألمانية إن "السياسات التي طورناها خلال السنوات العشر أو العشرين الماضية لم تعد كافية".
وقالت المستشارة الألمانية إن الصين وآسيا ستلعبان دورا متزايدا في السيطرة على العالم خلال القرن الحادي والعشرين، مضيفة :"كلنا نستطيع الشعور بالتحولات البنيوية التي تحدث حاليا".
واعتبرت ميركل أن المبادرة التي أطلقها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير لتطوير استراتيجية جديدة للصناعة الأوروبية تعتبر تطورا جيدا في هذا الاتجاه.
كانت الحكومتان الألمانية والفرنسية قد ردتا بغضب على قرار المفوضية الأوروبية رفض الاندماج بين شركتي صناعة القطارات الفرنسية "ألستوم" والألمانية "سيمنز" في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتعهدت باريس وبرلين بالعمل على مراجعة قواعد الاندماجات في الاتحاد الأوروبي حيث قال ألتماير إنه في ظل المنافسة العالمية مع الصين والولايات المتحدة، "من المهم بالنسبة لأوروبا أن تكون قادرة على بناء كيانات صناعية عملاقة".
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