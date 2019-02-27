الصين تعارض التدخل العسكري في فنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك/بكين - (د ب أ):

قال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة، ما تشاو شو، ليل الثلاثاء/الأربعاء إن بلاده تعارض التدخل العسكري في فنزويلا.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في فنزويلا: "تشدد الصين على ضرورة التزام جميع الدول بمبادئ القانون الدولي والعلاقات الدولية. وتعارض (بكين) التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية لفنزويلا وتعارض التدخل العسكري فيها"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (شينخوا).

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وتابع: "تعارض الصين استخدام قضية ما يسمى بالمساعدات الإنسانية لتحقيق أغراض سياسية من أجل إحداث اضطرابات داخل فنزويلا والمنطقة المجاورة".

وأردف: "هذا لا يخدم مصلحة أي طرف".

كان مجلس الأمن قد عقد الاجتماع المفتوح لمناقشة أحدث المستجدات على الساحة الفنزويلية، بناء على طلب الولايات المتحدة.