محاكمة 4 متهمين بتهمة قتل المتظاهرين بالجيزة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة إعادة إجراءات محاكمة ضابطين شرطة و2 مخبرين بالجيزة بتهمة قتل المتظاهرين خلال يومي 28 و29 يناير من العام 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

كانت محكمة جنايات الجيزة حكمت في عام 2012 بأحكام ما بين السجن المشدد 10 سنوات والسجن سنة، للمتهمين بقتل المتظاهرين بمنطقة الجيزة أثناء أحداث يناير من عام 2011.