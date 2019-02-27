ضائقة مالية تدفع عاملا للانتحار شنقا داخل منزله بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أقدم عامل على الانتحار شنقا داخل منزله بمركز أبو النمرس جنوب محافظة الجيزة، أمس الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة إخطارا من العميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث جنوب الجيزة بالعثور على جثة شخص داخل منزله بدائرة قسم شرطة أبو النمرس.

انتقل العقيد أحمد نجم مفتش مباحث الجنوب إلى محل البلاغ، وكشفت معاينة المقدم حسام بكير وكيل فرقة الجنوب أن الجثة لعامل يدعى "جمعة علي"، في العقد الثالث من العمر، يرتدي ملابسه كاملة، وأنه تخلص من حياته شنقا داخل غرفته.

وأكدت تحريات الرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس ومعاونه النقيب أحمد ماهر أن المتوفى تخص من حياته لمروره بأزمة مالية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرير المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.