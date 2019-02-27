أهم التصريحات في 24 ساعة: واشنطن تحارب من أجل النفط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال وزير الخارجية سامح شكري إن عملية تعزيز حقوق الإنسان لم تصل فيها أي دولة إلى الكمال، فيما هاجم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو الولايات المتحدة واتهمها بشن حرب من أجل النفط، وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن عملية الاستفتاء على الدستور في كوبا مجرد مسرحية سياسية.

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