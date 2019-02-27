وزير بريطاني: حضور قادة أوروبا لقمة شرم الشيخ دليل على نجاح سياسة السيسي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ)

أكد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أليستر بيرت، أن مستوى الحضور في القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ ، يمثل نجاحًا كبيرًا لسياسة الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وقال بيرت - في مقابلة خاصة لقناة (اكسترا نيوز) الليلة - إن مسألة وجود كل هذا العدد من القادة سواء من أوروبا أو العالم العربي وحرصهم على الحضور يعد بمثابة نجاحًا كبيرًا للرئيس السيسي وكذلك لكل من تواجد، موضحًا أن الجميع كان حريصًا على مناقشة أهم الملفات والأزمات المطروحة.

وأضاف أنه لا أحد يستطيع إنكار وجود خلافات في الرؤى بين الدول المشاركة ولكن التعامل مع هذه الرؤى المختلفة كان هو محور مناقشات هذه القمة ، والتي أكدت أن الجميع بات لديه يقين بأن الحوار هو جوهر التعامل مع هذا الخلاف .

وأكد أنه ليس هناك وجهات نظر مختلفة يصعب التعامل معها ، ولكن المهم هو كيفية التعامل وهو ما وضعته هذه القمة نصب عينيها، موضحًا أن القمة سارت بشكل جيد جدا وأعطت دفعة قوية لجميع المواقف الدولية التي تسعى إلى إنهاء الأزمات المطروحة وخصوصا في ليبيا وسوريا وغيرها .

ولفت إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لن تنتهي في القريب العاجل ، مشددا على ضرورة التعاون بين الجميع لإنهاء هذه الظاهرة.

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وبشأن الأزمة الليبية ، أكد أليستر بيرت أنه لا يوجد حل للأزمة الليبية يفرض على الشعب الليبي من الخارج، مشددا على ضرورة أن يتوحد الليبيين ويقررون بأنفسهم ماذا يريدون.

ولفت إلى أن هناك دعما دوليا كبيرا للمبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة، معربا عن أمله في أن تنجح الأطراف الفاعلة في الأزمة في الوصول إلى حل ينهي الوضع القائم.

وحول الأزمة السورية، أكد أنه إذا لم يتم التوصل إلى حل حقيقي وفاعل للقضية السورية ويضمن وحدة سوريا، سيكون هناك نزاع دولي كبير داخل سوريا، وسيتم استغلاله من قبل الجماعات الإرهابية كما حدث من قبل، مشددا على ضرورة التوصل إلى مصالحة حقيقية بين الأطراف السورية وإنهاء القتال القائم.

وبشأن الوضع في اليمن، أوضح أن التحالف العربي تدخل في اليمن بعدما شعر بالخطر الذي تواجهه الدولة اليمنية بسبب ممارسات المليشيات الحوثية ، مشيدا بدور السعودية في دعم الحلول الأممية ومساندة دور الأمم المتحدة في إنهاء هذه الأزمة الكبيرة.

واختتمت القمة العربية الأوروبية أعمالها، أمس الاثنين، وكانت قد انطلقت مساء الأحد، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودونالد تاسك، رئيس المجلس الأوروبي، وبحضور وفود نحو50 دولة عربية وأوروبية، وبحثت مختلف الملفات والقضايا المشتركة على الساحتين الدولية والإقليمية.