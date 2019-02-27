مقتل 300 متشدّدٍ في ضربة جويّة نفذتها الهند في باكستان

وكالات - قال مصدر كبير في الحكومة الهندية لوكالة "رويترز" اليوم، الثلاثاء 26 فيفري 2019، إن الهند نفذت ضربة جوية في باكستان فقتلت 300 يشتبه بأنهم متشددون. وصعدت الضربة الجوية على معسكر تدريب تابع لجماعة متشددة تتخذ من باكستان مقرا

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