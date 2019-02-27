البرلمان العربي يطالب بشطب السودان من قائمة الإرهاب

أحمد شعبان (القاهرة)

وجه الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أمس الثلاثاء، رسائل مكتوبة للرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ورئيسي مجلس النواب والشيوخ، طالب فيها برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار السلمي في رسائله المكتوبة إلى أن هذا الطلب يأتي بناء على ما خلصت له جلسة الاستماع التي عقدها البرلمان العربي بتاريخ 10 فبراير 2019 بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، والتي شارك فيها رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، وممثلون عن الاتحادات والمجالس والبرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، والمندوبون الدائمون للدول العربية لدى جامعة الدول العربية، وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي لدى مصر.

وأشار إلى أن المشاركين في الجلسة وقعوا خلال الجلسة على بيان تضامن يؤكد أحقية السودان في رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد الاطلاع على المذكرة القانونية بشأن وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب، وطالبوا من خلاله الولايات المتحدة الأميركية برفع اسم السودان من قائمة وزارة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب وفق الحجج والأسانيد القانونية التي تُثبت أحقيته في رفع اسمه من هذه القائمة. ونوه رئيس البرلمان العربي إلى أن المذكرة القانونية التي صدرت عن البرلمان العربي بشأن مناقشة وضع اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد دراسة مُعمقة ومناقشات مُستفيضة مع دولة السودان ومرئيات الاتحادات والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية التي شاركت في جلسة الاستماع، أكدت تنفيذ السودان لالتزاماته كافة في خطة المسارات الخمسة المتفق عليها مع الولايات المتحدة الأميركية، وعلى تحقيق السودان متطلبات الجولة الثانية من الحوار الأميركي- السوداني.

وأكد رئيس البرلمان العربي في رسائله الجهود والمبادرات المقدرة التي بذلتها جمهورية السودان على المستويات العربية والإقليمية والدولية كافة في مجالات مكافحة الإرهاب ورعاية السلام، وأهمها: مشاركة السودان الفاعلة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، والتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب، ورعايته لحوارات السلام في القارة الإفريقية.