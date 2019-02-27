تونس: إرهابي يحاول طعن قاضٍ أثناء جلسة محاكمته

ساسي جبيل (تونس) قام العنصر الإرهابي المعروف عادل الغندري، خلال مثوله أمس الثلاثاء أمام المحكمة العسكرية، لتورطه في قضية الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في 7 مارس 2016، بالتهجم على القاضي أثناء جلسة محاكمته. وكان الإرهابي يخفي داخل ثيابه قطعة حديد حاول بواسطتها الاعتداء على رئيس الدائرة الجنائية بالمحكمة، إلا أن أعوان الحراسة تمكنوا من منعه من الوصول إلى رئيس الهيئة والسيطرة عليه وافتكاك الآلة الحادة من يده وإعادته إلى غرفة إيقافه.

ويمثل الإرهابي عادل الغندري و9 متهمين آخرين لاستنطاقهم في جزء من ملف أحداث بن قردان التي تعرضت في 2016 إلى هجوم داعشي منظم فشل في السيطرة على المدينة الحدودية التونسية مع ليبيا. وأكد الإرهابي التونسي خلال الاستماع له من قبل القاضي أمس أنه لا يعترف بالدولة ولا بمؤسساتها، فطلب منه القاضي الهدوء، وأن يحترم القضاء والدولة التونسية، إلا أنه ثار واستل آلة حادة من تحت طيات ثيابه، وحاول طعن القاضي.

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