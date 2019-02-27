العراق: اعتقال إرهابيين بإنزال جوي في الأنبار

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

لقي 3 مدنيين مصرعهم أمس وأصيب 3 آخرون بجروح بمحافظة الأنبار غربي العراق، بينما اعتقلت السلطات 4 مسلحين، وذلك في حادثين منفصلين.

وأوضح الرائد سلام عبدالقادر من قيادة شرطة الأنبار، أن عبوة ناسفة زرعها مسلحو تنظيم «داعش» على جانب الطريق الرئيسي في منطقة النعيمية جنوب الفلوجة بالأنبار، انفجرت في طريق حافلة تقل مجموعة من عمال الأجر اليومي. وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل 3 من العمال وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة وتدمير الحافلة.

وتابع عبدالقادر أن «قوة من الشرطة العراقية وبناء على معلومات استخبارية تمكنت من اعتقال 4 من مسلحي داعش في وادي الغدف جنوب مدينة حديثة غرب الرمادي، كما عثرت على أسلحة وعتاد بحوزتهم».

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، أمس، بأن قوة من الفوج التكتيكي اعتقلت 4 إرهابيين بعملية إنزال جوي في صحراء المحافظة، وقال المصدر إن «قوة من الفوج التكتيكي في شرطة الأنبار وبإشراف قائد العمليات اللواء الركن محمود الفلاحي وبإسناد من طيران الجيش، نفذت عملية إنزال جوي في وادي الغدف جنوب الرطبة، اعتقلت خلالها 4 إرهابيين»، وأضاف المصدر أن «الإرهابيين يعتقد أنهم مشاركون في مجزرة النخيب، ومتورطون بقتل عدد من الأشخاص خلال الأيام القليلة الماضية». يذكر أن القوات الأمنية تواصل بين الحين والآخر تطهير الصحراء من جيوب لـ«داعش»، فيما تعتقل تلك القوات العديد من الإرهابيين خلال تلك الواجبات.

وفي السياق، أعلن قائد عمليات محافظة نينوى بشمال العراق اللواء نجم الجبوري استنفار كافة القطعات العسكرية والاستخباراتية المنتشرة بين المحافظة والجانب السوري، وذلك للوقوف بوجه أي محاولات تسلل لعناصر من «داعش» للمحافظة، وقال الجبوري، إن «قيادة عمليات نينوى جاهزة لصد أي هجوم يطال المحافظة أو يقترب من الحدود العراقية السورية».

وكشف عن أن القوات «تمكنت في وقت متأخر من الليلة الماضية من توقيف 21 داعشياً حاولوا التسلل باتجاه الجزيرة ونواحي جنوب الموصل، كما قُتل ثلاثة مسلحين في اشتباكات مع قوات من حرس الحدود العراقية»، وأوضح أن «القوات المنتشرة في المنطقة تغير مواقعها لاصطياد عصابات داعش الإرهابية، بهدف الحفاظ على أمن وأمان محافظة نينوى».

ورغم إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً في البلاد، فإن مناطق من محافظة نينوى، وخاصة القريبة من الحدود السورية، لا تزال تشهد بين الحين والآخر تسللاً لعناصر من التنظيم لتنفيذ عمليات مسلحة ضد القوات العراقية والمدنيين.