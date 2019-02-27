قبائل "حجور" تطرد الحوثيين من عدة مواقع وتقطع خط الإمدادات إلى "كُشَر"

عقيل الحلالي، وكالات (عدن، صنعاء)

واصل مقاتلو قبائل «حجور» تقدمهم الميداني في مديرية «كشر» بمحافظة حجة وتمكنوا من قطع خطوط إمداد ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران للمديرية، كما قام التحالف العربي بعملية إنزال جديدة للأسلحة والذخائر و الأدوية لقبائل «حجور»، جاء ذلك فيما شن الجيش اليمني هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيات من محورين في جبهة «حرض».

وشن مقاتلو قبائل حجور هجوماً مباغتاً على مواقع كانت تتمركز فيها الميليشيات الحوثية، تمكنوا خلاله من تحرير «جبل القواعد،‏ جبل الهجر، جبل القشبة، الوبريات، العكيرة، الجوة،‏ وادي الذييب، جبل العصابة، القشبة، جبل الواسط، جبل الزعلة، وقرايات». كما تمكن مقاتلو القبائل من تطهير عدد من المواقع في الجبهة الشرقية لمديرية «كشر». وفي الأثناء فرض مقاتلو حجور حصاراً على ما تبقى من عناصر الميليشيات في منطقة «مخيض»، بعد تطهير منطقة «القشبة» بشكل كامل في مواجهات أمس الأول. في غضون ذلك تمكن رجال القبائل من قطع خط الإمداد الرئيس للميليشيات والذي يربط بين «قرايات» من الشرق، و«المندلة» من الغرب في «كشر» والمحاذية لمحافظة عمران. وتزامنت المعارك مع غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي، واستهدفت أسلحة وتجمعات للميليشيات الانقلابية.

واستهدفت المقاتلات بثلاث غارات جوية، عربة عسكرية أسفل منطقة «الزعلة» في «عزلة المندلة»، وموقعاً للميليشيات في جبل «الشاحي» أسفر عن تدمير مدفع من عيار 23، وتجمعاً لعناصر الميليشيات مكوناً من 10 عناصر في «شعب حبان». ونفذت قوات التحالف العربي فجر أمس، عملية إنزال جوي لأسلحة وأدوية للمقاتلين والمدنيين في مديرية «كشر». وقال مصدر محلي، إن مقاتلات التحالف نفذت عملية الإنزال عند الساعة الثالثة فجراً، حيث مد التحالف المقاتلين من رجال قبائل حجور بأسلحة وذخائر، بالإضافة إلى مساعدات إنسانية وأدوية للمدنيين المحاصرين. وهذه ثالث عملية إنزال للتحالف منذ اندلاع القتال بين رجال القبائل والحوثيين مطلع الشهر الجاري.

إلى ذلك، نفذ الجيش اليمني أمس، عملية هجوم واسعة على مواقع لميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران من محورين في جبهة حرض غربي محافظة حجة. وتركز الهجوم من المحور الشرقي، باتجاه مديرية مستبأ، ومن المحور الجنوبي باتجاه مدينة حرض. وأسفر الهجوم عن مصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات، وكان من بين القتلى القيادي الحوثي المدعو وضاح أحمد ناصر طويل، أحد أبرز القيادات الحوثية والمسؤول الثقافي للميليشيات في حرض.

وفي محافظة صعدة، أحرز الجيش اليمني مسنوداً بطيران التحالف العربي أمس، تقدماً كبيراً في مديرية «باقم» بمحافظة صعدة. وأوضح قائد محور «آزال» العميد ياسر الحارثي، أن قوات الجيش نفذت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير الجبال «السود» وتبة «الخزان» وما تبقى من قرى «آل معيض» والخط الإسفلتي الدولي وقرية «سحار الشام» غرب باقم.